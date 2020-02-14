Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

CAS сократил дисквалификацию ходока Иванова с трёх до двух лет

CAS сократил дисквалификацию ходока Иванова с трёх до двух лет
Другие / Лёгкая атлетика 0

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию российского легкоатлета Александра Иванова, сократив срок его дисквалификации с трёх до двух лет, сообщает пресс-служба CAS.

Ходок Иванов был отстранен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Его спортивные результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. За это время Иванов выиграл чемпионат мира 2013 года на дистанции 20 км и завоевал серебро чемпионата Европы — 2014.

Иванов подал апелляцию в CAS, который решил, что предоставленных РУСАДА доказательств, подтверждающих отягчающие обстоятельства нарушения, недостаточно, а следовательно, и добавление на их основании ещё одного года дисквалификации является неправомерным. Стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020