CAS сократил дисквалификацию ходока Иванова с трёх до двух лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию российского легкоатлета Александра Иванова, сократив срок его дисквалификации с трёх до двух лет, сообщает пресс-служба CAS.

Ходок Иванов был отстранен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Его спортивные результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. За это время Иванов выиграл чемпионат мира 2013 года на дистанции 20 км и завоевал серебро чемпионата Европы — 2014.

Иванов подал апелляцию в CAS, который решил, что предоставленных РУСАДА доказательств, подтверждающих отягчающие обстоятельства нарушения, недостаточно, а следовательно, и добавление на их основании ещё одного года дисквалификации является неправомерным. Стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.