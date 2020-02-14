CAS сократил дисквалификацию ходока Иванова с трёх до двух лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию российского легкоатлета Александра Иванова, сократив срок его дисквалификации с трёх до двух лет, сообщает пресс-служба CAS.
Ходок Иванов был отстранен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови. Его спортивные результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. За это время Иванов выиграл чемпионат мира 2013 года на дистанции 20 км и завоевал серебро чемпионата Европы — 2014.
Иванов подал апелляцию в CAS, который решил, что предоставленных РУСАДА доказательств, подтверждающих отягчающие обстоятельства нарушения, недостаточно, а следовательно, и добавление на их основании ещё одного года дисквалификации является неправомерным. Стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.
- 14 февраля 2020
-
21:42
-
21:24
-
21:00
-
20:47
-
19:59
-
17:46
-
17:15
-
16:57
-
16:39
-
15:57
-
15:38
-
14:57
-
14:35
-
14:21
-
13:41
-
13:14
-
13:01
-
12:19
-
12:00
-
11:55
-
11:37
-
10:57
-
10:36
-
09:33
-
08:42
-
00:43
-
00:28
-
00:17
- 13 февраля 2020
-
23:01
-
21:26
-
20:46
-
20:10
-
16:56
-
14:03
-
13:57