Власов выиграл второй этап велогонки «Тур Прованса» и возглавил общий зачёт

Российский велогонщик Александр Власов из команды «Астана» стал победителем второго этапа веломногодневки «Тур Прованса» протяжённостью 174,9 км. Вторым финишировал нидерландец Вилко Келдерман из Sunweb, опередивший на финишной прямой ещё одного гонщика «Астаны» — Алексея Луценко.



Россиянин Павел Сиваков из INEOS стал 12-м.

Власов возглавил также общий зачёт веломногодневки.

Велогонка. «Тур Прованса». Второй этап

Обань — Ла-Сьота. 174,9 км



1. Александр Власов (Россия, «Астана») — 4:30:57.

2. Вилко Келдерман (Нидерланды, «Sunweb») — отставание 0:24.

3. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – то же отставание...

12. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +0.28.

Общий зачёт

1. Александр Власов (Россия, «Астана») — 7:47:22.

2. Вилко Келдерман (Нидерланды, «Sunweb») — +0:28.

3. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:30...

13. Павел Сиваков (Россия, INEOS) — +0.38.