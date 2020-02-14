Воробьёва выиграла ЧЕ по спортивной борьбе, три россиянки стали призёрами

Олимпийская чемпионка, россиянка Наталья Воробьёва завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме (Италия). В финальной схватке весовой категории до 72 кг Воробьёва на туше взяла верх над немкой Марией Зельмаер.
Серебряным призёром континентального первенства в весе до 62 кг стала Инна Тражукова, в финале уступившая Юлии Ткач из Украины со счётом 1:2.
В весовой категории до 65 кг бронзовым призёром стала Мария Кузнецова, в поединке за бронзу одолевшая финку Петру Олли – 8:4. Ещё одну бронзу принесла сборной России Стальвира Оршуш, в категории до 53 кг взявшая верх над полькой Катаржиной Кравчик – 6:0.
Марина Симонян не сумела стать бронзовым призёром в весе до 57 кг, уступив шведке Саре Линдборг – 4:7.
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