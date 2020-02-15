Индийский бегун превзошёл рекорд Усэйна Болта во время гонки с буйволами

Индийский бегун Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» в Индии пробежал 142 м за 13,62 секунды. Отсечку 100 м Гауда преодолел за 9,55 секунды, превзойдя тем самым рекорд, установленный ямайским спринтером Усэйном Болтом (9,58 сек) на чемпионате мира по лёгкой атлетике в 2009 году. Это достижение не будет считаться официальным, однако оно вызвало большой резонанс в Индии. Об этом сообщает BBC Hindi.
Узнав об установленном неофициальном рекорде, 28-летний индиец отметил заслугу своих напарников – двух буйволов, с которыми он преодолевал дистанцию.
«Камбала» – гонка с быками, которая традиционно проводится на побережье штата Карнатака в Индии. Бегун вместе с двумя быками преодолевает дистанцию в 132 или 142 м по рисовому полю, заполненному водой. В 2014 году мероприятие было официально запрещено государственным судом Индии, и лишь спустя четыре года, после доработки правил соревнований, организаторы получили разрешение возобновить гонки.
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