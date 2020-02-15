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Йохауг выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Ски тура» в Эстерсунде, Непряева — 10-я

Йохауг выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Ски тура» в Эстерсунде, Непряева — 10-я
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на первом этапе «Ски тура», который прошёл в Эстерсунде (Швеция). Она преодолела дистанцию за 21 минуту 49,7 секунды.

Второй стала её соотечественница Хейди Венг. Она уступила Йохауг 45,6 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингвильд Флугстад Эстберг (+47,3).

Россиянка Наталья Непряева финишировала на десятом месте. Она уступила победительнице 1 минуту 27,7 секунды.

Лыжные гонки. «Ски тур». Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Гонка на 10 км. Свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 21.49,7
2. Хейди Венг (Норвегия) — +45,6.
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +47,3…
10. Наталья Непряева (Россия) — +1.27,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски тур 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
15 февраля 2020, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
21:49.7
2
Хейди Венг
Норвегия
+45.6
3
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+47.3
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