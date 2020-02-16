Конькобежец Кулижников побил мировой рекорд на дистанции 1000 м и завоевал золото ЧМ

Российский конькобежец Павел Кулижников установил мировой рекорд в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США). Кулижников преодолел дистанцию за 1 минуту 5,697 секунды. Предыдущее достижение принадлежало голландцу Кьелду Нёйсу – 1.06,18

Кулижников завоевал второе золото чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити, опередив Нёйса более чем на секунду. Ранее Павел стал чемпионом мира на дистанции 500 м.

Третий результат показал ещё один голландец Томас Крол. Однако, позже его дисквалифицировали, а бронзовую награду отдали канадцу Лорану Дюбрёю.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины, 1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.05,697.

2. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.06,730.

3. Томас Крол (Нидерланды) – 1.06,749

9. Руслан Мурашов (Россия) – 1.07,13

12. Виктор Муштаков (Россия) – 1.07,345