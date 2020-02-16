Борец-вольник Богомоев стал чемпионом Европы в весе до 61 кг

Российский борец вольного стиля Александр Богомоев выиграл золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Риме (Италия). В финальной схватке в весовой категории до 61 кг он нанёс поражение представителю Грузии Беке Ломтадзе со счётом 3:2. Бронзовыми призёрами стали армянин Арсен Арутюнян и представляющий Румынию Николай Охлопков.

Богомоев принёс сборной России четвёртое золото чемпионата Европы. Накануне победу праздновали Абдулрашид Садулаев, Азамат Тускаев и Курбан Шираев.

В весовой категории до 74 кг Магомедрасул Газимагомедов в концовке схватки уступил итальянцу Франку Чамизо – 3:4. Это второе серебро российских вольников на чемпионате Европы. Ранее серебряным призёром континентального первенства стал Магомед Рамазанов.

Позднее сегодня Артур Найфонов выступит в финале, а Балдан Цыжипов — в поединке за бронзу.