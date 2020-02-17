Рёте: Клебо подавлен, мне его жаль

Норвежские лыжники признали, что Йоханнес Хёсфлот Клебо на многодневке «Ски Тур» находится в подавленном состоянии. Вчера, 16 февраля, Клебо сам признал, что близок к тому, чтобы сняться с соревнований. Первую гонку «Ски Тура» он проехал с фиксирующей шиной из-за перелома пальца.

«Он был подавлен. Всегда сложно находиться в команде, когда кто-то невероятно доволен, а кто-то очень расстроен. Мы хорошие товарищи по сборной и поддерживаем друг друга. Мне его жаль. Это было его главной целью в сезоне. Клебо не может выступать на 100% из-за пальца. Не знаю, насколько сильно это мешает ему», — цитирует Сьюра Рёте VG.

«Это не то, что Йоханнес себе представлял. Мы все знаем, на что он способен в лучшей форме. Ужасно жаль», — отметил Симен Хегстад Крюгер.

«Все удивлены Йоханнесом. Никто такого не мог предсказать. И, пожалуй, есть много других вещей, о которых он не говорит. Когда всё нормально, он один из лучших в мире. Но сейчас всё не так», — сказал Мартин Йонсруд Сундбю.