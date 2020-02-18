Поздняков — о США: нет ли серьёзных сомнений в чистоте спорта в отдельно взятой стране?

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявление главы Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгарта о рассмотрении дела РУСАДА в CAS. Тайгарт сказал: «Посыл очевиден: российское дело не будет завершено до Олимпийских игр 2020 года. Предупредительный сигнал со стороны президента МОК в адрес спортсменов, отстаивающих свои права, столь же очевиден, как и неэффективен».
«При желании любой человек, хотя бы немного погружённый в олимпийскую тематику, легко сможет проанализировать сделанные заявления и понять их причину. USADA, одно из крупнейших антидопинговых агентств, не может на данный момент вести работу во всех спортивных сферах в своей стране. Как это делает, к примеру, в России РУСАДА.
У Американского антидопингового агентства нет допуска к спортсменам из коммерческих лиг — НБА, НХЛ и так далее. Огромный пласт спортсменов живут и выступают по правилам своих организаций, национальное антидопинговое агентство не может их тестировать. Соответственно, правила Кодекса ВАДА не действуют на территории США в полном объёме, однако при этом вопрос соответствия USADA не поднимается. Не порождает ли это серьёзные сомнения в чистоте спорта в отдельно взятой стране?
Поэтому господину Тайгарту, на мой взгляд, корректнее сконцентрироваться на задачах, которые стоят перед его страной и перед национальным антидопинговым агентством США», — цитирует Позднякова «РБК-Спорт».
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА и обратилось в Спортивный арбитражный суд.
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