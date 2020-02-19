Клебо оценил своё состояние после победы в спринте

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил состояние после победы в спринте на этапе многодневки «Ски Тур» в Эре (Швеция). Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года ранее сломал палец руки после удара по игровому автомату
«Я чувствовал себя лучше, чем два дня назад. Но и дистанция, конечно, была другой. Эта гора была брутальной. Я старался действовать с умом. В ходе гонки рука меня почти не беспокоила, это позитивный момент. Но ещё посмотрим. Может быть, сказался адреналин. В целом я нахожусь в отличной форме, но были некоторые трудности. Однако я не хочу думать об этом», — приводит слова Клебо NRK.
По итогам гонки Клебо сократил отставание от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.
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