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Клебо оценил своё состояние после победы в спринте

Клебо оценил своё состояние после победы в спринте
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оценил состояние после победы в спринте на этапе многодневки «Ски Тур» в Эре (Швеция). Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года ранее сломал палец руки после удара по игровому автомату

«Я чувствовал себя лучше, чем два дня назад. Но и дистанция, конечно, была другой. Эта гора была брутальной. Я старался действовать с умом. В ходе гонки рука меня почти не беспокоила, это позитивный момент. Но ещё посмотрим. Может быть, сказался адреналин. В целом я нахожусь в отличной форме, но были некоторые трудности. Однако я не хочу думать об этом», — приводит слова Клебо NRK.

По итогам гонки Клебо сократил отставание от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно
Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.
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