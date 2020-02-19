FIS опубликовала изменения по маршруту и длине трассы четвёртого этапа «Ски Тура»

Как сообщалось ранее, маршрут и длина трассы, на которой пройдёт масс-старт свободным стилем на четвёртом этапе «Ски Тура», изменены из-за непогоды. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) опубликовала на своём саёте соответствующие корректировки.



Мужской и женский масс-старты должны были пройти по маршруту Сторлиен-Мерокер. Дистанция составляла 38 км. Согласно последним изменениям, старт и финиш гонки пройдут в норвежском Мерокере. Гонщики пробегут до озера Фьерген, где ранее был запланирован пункт питания, и обратно. Общая протяжённость дистанции сократится до 34 км.



Сначала спортсмены преодолеют 2,5-километровый круг рядом со стадионом, а также ещё один перед заходом на финиш.



В общем зачёте многодневки «Ски Тур» у женщин лидирует норвежка Терезе Йохауг. В мужских соревнованиях первым идёт норвежец Пол Голдберг. Россиянин Александр Большунов занимает второе место. «Ски Тур» завершится 23 февраля.

Гонка через границу в «Ски Туре» не состоится