Результаты трёх борцов вольного стиля на ЧМ аннулированы из-за допинга
Результаты трёх борцов вольного стиля: выступавшего за Францию Зелимхана Хаджиева, сирийца Бадхи Хутабы и узбекистанца Хасанбоя Рахимова, показанные ими на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане, аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Обэ том сообщает сайт Объединенного мира борьбы.
В крови борцов были обнаружены запрещённые вещества. В Нур-Султане Хаджиев (весовая категория до 74 кг) и Рахимов (до 125 кг) завоевали бронзовые медали.
Все три спортсмена на турнире завоевали лицензии для своих стран на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Выигранные ими квоты будут перераспределены.
Санкции в отношении борцов будут определены после дисциплинарного производства, проведенного Международным агентством допинг-тестирования (ITA).
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