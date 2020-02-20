Результаты трёх борцов вольного стиля на ЧМ аннулированы из-за допинга

Результаты трёх борцов вольного стиля: выступавшего за Францию Зелимхана Хаджиева, сирийца Бадхи Хутабы и узбекистанца Хасанбоя Рахимова, показанные ими на чемпионате мира 2019 года в Нур-Султане, аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Обэ том сообщает сайт Объединенного мира борьбы.



В крови борцов были обнаружены запрещённые вещества. В Нур-Султане Хаджиев (весовая категория до 74 кг) и Рахимов (до 125 кг) завоевали бронзовые медали.

Все три спортсмена на турнире завоевали лицензии для своих стран на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Выигранные ими квоты будут перераспределены.

Санкции в отношении борцов будут определены после дисциплинарного производства, проведенного Международным агентством допинг-тестирования (ITA).