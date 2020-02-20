Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Клебо: я не на том уровне, на каком хочу быть

Клебо: я не на том уровне, на каком хочу быть
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что не удовлетворён текущей формой.

«По итогу двух лет могу сказать, что я хорошо справляюсь на лыжне в некоторых гонках, но в целом я не на том уровне, на каком хочу быть. Я хочу быть быстрым во всех гонках, в которых принимаю участие. Единственное, над чем я работаю на протяжении лета и осени, – скорость на лыжне. Я тренируюсь каждый день, чтобы стать лучше. Я расстроен, что этого не понимают», – цитирует Клебо VG.

Клебо является трёхкратным олимпийским чемпионом 2018 года, трёхкратным чемпионом мира 2019 года. 18 февраля норвежец одержал победу в спринте на третьем этапе «Ски Тура». В общем зачёте Клебо отстаёт от российского спортсмена Александра Большунова на 482 очка.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020