Клебо: я не на том уровне, на каком хочу быть
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что не удовлетворён текущей формой.
«По итогу двух лет могу сказать, что я хорошо справляюсь на лыжне в некоторых гонках, но в целом я не на том уровне, на каком хочу быть. Я хочу быть быстрым во всех гонках, в которых принимаю участие. Единственное, над чем я работаю на протяжении лета и осени, – скорость на лыжне. Я тренируюсь каждый день, чтобы стать лучше. Я расстроен, что этого не понимают», – цитирует Клебо VG.
Клебо является трёхкратным олимпийским чемпионом 2018 года, трёхкратным чемпионом мира 2019 года. 18 февраля норвежец одержал победу в спринте на третьем этапе «Ски Тура». В общем зачёте Клебо отстаёт от российского спортсмена Александра Большунова на 482 очка.
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