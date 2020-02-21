Большунов: после слов Рёте понял, что никто из норвежцев помогать мне не будет

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об интересном эпизоде, случившемся во время масс-старта на этапе «Ски Тура».
«Гонка вообще сложилась непросто. Ветер, поломка палки, падение. Я понимал, что в этом месте может начаться разрыв группы, и ждал этого. Когда это произошло, то понял, что настал подходящий момент, чтобы натянуть и попробовать оторваться.
Когда я начал натягивать, то достал Рёте и говорю ему: «Давай работать вместе». Но он отказался, заявив, что ему нужно ждать своих лидеров. Тут я понял, что работать придется самому, никто из норвежцев помогать мне не будет», — цитирует Большунова «Матч ТВ».
Выиграв масс-старт, Большунову удалось увереннее закрепиться в общем зачёте Кубка мира и возглавить зачёт «Ски Тура».
Ранее лыжник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся по ходу гонки с общим стартом — Александр сломал палку, а после её замены упал в результате контакта с британским спортсменом.
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