Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов: после слов Рёте понял, что никто из норвежцев помогать мне не будет

Большунов: после слов Рёте понял, что никто из норвежцев помогать мне не будет
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об интересном эпизоде, случившемся во время масс-старта на этапе «Ски Тура».

«Гонка вообще сложилась непросто. Ветер, поломка палки, падение. Я понимал, что в этом месте может начаться разрыв группы, и ждал этого. Когда это произошло, то понял, что настал подходящий момент, чтобы натянуть и попробовать оторваться.

Когда я начал натягивать, то достал Рёте и говорю ему: «Давай работать вместе». Но он отказался, заявив, что ему нужно ждать своих лидеров. Тут я понял, что работать придется самому, никто из норвежцев помогать мне не будет», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Выиграв масс-старт, Большунову удалось увереннее закрепиться в общем зачёте Кубка мира и возглавить зачёт «Ски Тура».

Ранее лыжник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся по ходу гонки с общим стартом — Александр сломал палку, а после её замены упал в результате контакта с британским спортсменом.

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере
«Задолбался с одной палкой ехать». Диалог Большунова и Спицова после гонки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020