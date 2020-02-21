Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода

Двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен поддержал точку зрения соотечественника Симена Хегстада Крюгера, предположившего, что одержать победу в масс-старте на «Ски Туре» россиянину Александру Большунову помог снегоход, следовавший рядом. По словам Крюгера, снегоход защищал Большунова от сильного бокового ветра.

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

На третьем этапе «Ски Тура» Большунов не сумел пробиться в финал спринта из-за столкновения с Крюгером.

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