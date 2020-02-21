Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода

Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен поддержал точку зрения соотечественника Симена Хегстада Крюгера, предположившего, что одержать победу в масс-старте на «Ски Туре» россиянину Александру Большунову помог снегоход, следовавший рядом. По словам Крюгера, снегоход защищал Большунова от сильного бокового ветра.

«Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю. Но для начала мне нужно посмотреть кадры из телетрансляции. Если всё так, я буду удивлён», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

На третьем этапе «Ски Тура» Большунов не сумел пробиться в финал спринта из-за столкновения с Крюгером.

Крюгер: снегоход был слишком близко к Большунову
Рёте: Большунов расстроился, что я не пошёл с ним в отрыв. Я всё испортил
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020