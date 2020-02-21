Итальянский лыжник Пеллегрино: нет ничего стыдного в том, что Йохауг была быстрее меня

Итальянец Федерико Пеллегрино и швед Теодор Петерсон прокомментировали информацию о том, что они преодолели дистанцию в 34 км в рамках масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере медленнее норвежских лыжниц Терезе Йохауг и Ингвильд Флугстад Эстберг. Йохауг выиграла женскую гонку с результатом 1 час 26 минут и 32 секунды. Эстберг отстала на 4 секунды. Результат Петерсона — 1:28.16, Пеллегрино — 1:29.05.
«После борьбы в бонусном спринте я не так сильно ускорялся, так что в этом нет ничего стыдного. Если я бы хотел, то ехал бы быстрее», — приводит слова Пеллегрино Dagbladet.
Петерсон отреагировал следующим образом: «Мы почти опередили Йохауг и Эстберг? Это большое достижение. Мы ехали группой в конце и двигались в приятном темпе. Я не знаю, могли ли мы ехать быстрее. Сложно сказать».
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