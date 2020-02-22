«Мечты сбываются». Гимнастка Солдатова побывала на «Сантьяго Бернабеу»

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова побывала на стадионе мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу». Спортсменка прошла меж рядов кресел на трибунах и исполнила хореографическое движение, прогнувшись назад.

«Мечты сбываются. Осталось на игру сходить», — написала Солдатова в «сторис» на своей странице в «Инстаграме». Гимнастка приехала в Испанию, чтобы провести мастер-класс.

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В начале февраля Солдатова призналась, что страдает от булимии, из-за чего ей необходима пауза в профессиональных выступлениях. Заявление было сделано после слухов о попытке суицида, которые гимнастка и её тренер оперативно опровергли, рассказав о бытовой травме. Взяв паузу, Солдатова выступила в гала-концерте этапа Гран-при в Москве.