Саночники Денисьев и Антонов выиграли в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов стали победителями в соревнованиях двоек на девятом этапе Кубка мира по санному спорту в немецком городе Винтерберге.
По итогам двух заездов россияне показали время 1 минута 33,622 секунды. Второе место заняли представители Латвии Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш (+0,608 секунды), третьим стал экипаж поляков Войцеха Хмилевского и Якуба Ковалевского (+0,763).
Ещё один российский экипаж — Всеволод Кашкин/Константин Коршунов — стал пятым (+0,904).
Санный спорт. Двойки
Кубок мира. Винтерберг (Германия)
1. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — 1.33,622
2. Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш (Латвия) — +0,608
3. Войцех Хмилевский/Якуб Ковалевский (Польша) — 0,763…
5. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) — 0,904.
Ранее стало известно, что чемпионы мира — 2019 Владислав Южаков и Юрий Прохоров отказались от участия в этапе Кубка мира, предварительно не поставив в известность тренерский состав сборной России.
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