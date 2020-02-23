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Саночники Денисьев и Антонов выиграли в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии

Саночники Денисьев и Антонов выиграли в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов стали победителями в соревнованиях двоек на девятом этапе Кубка мира по санному спорту в немецком городе Винтерберге.

По итогам двух заездов россияне показали время 1 минута 33,622 секунды. Второе место заняли представители Латвии Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш (+0,608 секунды), третьим стал экипаж поляков Войцеха Хмилевского и Якуба Ковалевского (+0,763).

Ещё один российский экипаж — Всеволод Кашкин/Константин Коршунов — стал пятым (+0,904).

Санный спорт. Двойки
Кубок мира. Винтерберг (Германия)

1. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — 1.33,622
2. Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш (Латвия) — +0,608
3. Войцех Хмилевский/Якуб Ковалевский (Польша) — 0,763…
5. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) — 0,904.

Ранее стало известно, что чемпионы мира — 2019 Владислав Южаков и Юрий Прохоров отказались от участия в этапе Кубка мира, предварительно не поставив в известность тренерский состав сборной России.

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