Иверсен — лучший на последнем этапе «Ски Тура», Большунов проиграл более 4 минут

Стало известно чистое время лыжников в заключительной гонке «Ски Тура». Спортсмены бежали 30 км классическим стилем. Лучший ход показал норвежец Эмиль Иверсен. Второе время у финна Ийво Нисканена, третье – у норвежца Ханса Кристера Холунда. Россиянин Александр Большунов показал только 23-й результат, отстав от Иверсена на 4 минуты 6,7 секунды.
Лыжные гонки. «Ски Тур». Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 30 км. Классический стиль
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:21.25,9.
2. Ийво Нисканен (Финляндия) – отставание +10,9.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +37,8…
12. Евгений Белов (Россия) — +2.58,8…
14. Андрей Ларьков (Россия) — +3.13,0…
23. Александр Большунов (Россия) — +4.06,7…
30. Артём Мальцев (Россия) — +4.32,5…
40. Андрей Мельниченко (Россия) — +5.18,2.
41. Иван Якимушкин (Россия) — +5.42,2…
48. Денис Спицов (Россия) — +7.16,5…
51. Глеб Ретивых (Россия) — +8.05,9.
- 23 февраля 2020
-
19:21
-
19:14
-
19:07
-
19:07
-
18:48
-
16:50
-
16:43
-
16:15
-
16:07
-
15:43
-
14:56
-
14:43
-
14:24
-
13:47
-
12:53
-
11:17
-
08:30
-
01:06
-
00:37
- 22 февраля 2020
-
22:52
-
22:27
-
21:49
-
21:15
-
20:53
-
20:36
-
20:13
-
19:50
-
19:26
-
18:29
-
17:29
-
17:05
-
16:41
-
16:29
-
12:51
-
00:23