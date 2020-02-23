Иверсен — лучший на последнем этапе «Ски Тура», Большунов проиграл более 4 минут

Стало известно чистое время лыжников в заключительной гонке «Ски Тура». Спортсмены бежали 30 км классическим стилем. Лучший ход показал норвежец Эмиль Иверсен. Второе время у финна Ийво Нисканена, третье – у норвежца Ханса Кристера Холунда. Россиянин Александр Большунов показал только 23-й результат, отстав от Иверсена на 4 минуты 6,7 секунды.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Тронхейм, Норвегия

Мужчины. 30 км. Классический стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:21.25,9.

2. Ийво Нисканен (Финляндия) – отставание +10,9.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +37,8…

12. Евгений Белов (Россия) — +2.58,8…

14. Андрей Ларьков (Россия) — +3.13,0…

23. Александр Большунов (Россия) — +4.06,7…

30. Артём Мальцев (Россия) — +4.32,5…

40. Андрей Мельниченко (Россия) — +5.18,2.

41. Иван Якимушкин (Россия) — +5.42,2…

48. Денис Спицов (Россия) — +7.16,5…

51. Глеб Ретивых (Россия) — +8.05,9.