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Иверсен — лучший на последнем этапе «Ски Тура», Большунов проиграл более 4 минут

Иверсен — лучший на последнем этапе «Ски Тура», Большунов проиграл более 4 минут
Другие / Лыжный спорт 0

Стало известно чистое время лыжников в заключительной гонке «Ски Тура». Спортсмены бежали 30 км классическим стилем. Лучший ход показал норвежец Эмиль Иверсен. Второе время у финна Ийво Нисканена, третье – у норвежца Ханса Кристера Холунда. Россиянин Александр Большунов показал только 23-й результат, отстав от Иверсена на 4 минуты 6,7 секунды.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 30 км. Классический стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1:21.25,9.
2. Ийво Нисканен (Финляндия) – отставание +10,9.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +37,8…
12. Евгений Белов (Россия) — +2.58,8…
14. Андрей Ларьков (Россия) — +3.13,0…
23. Александр Большунов (Россия) — +4.06,7…
30. Артём Мальцев (Россия) — +4.32,5…
40. Андрей Мельниченко (Россия) — +5.18,2.
41. Иван Якимушкин (Россия) — +5.42,2…
48. Денис Спицов (Россия) — +7.16,5…
51. Глеб Ретивых (Россия) — +8.05,9.

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