Винер-Усманова: у гимнастки Дины Авериной всё в порядке со спиной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова рассказала, что многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина прошла медицинское обследование.
МРТ не выявило у 21-летней спортсменки повреждения. Ранее Дина Аверина получила травму на чемпионате России в Москве, где стала третьей в индивидуальном многоборье. Гимнастка почувствовала боль в спине.
«Всё в порядке. После соревнований её повезли в клинику, сделали МРТ, оно ничего не показало. Такое случается. Так бывает во время соревнований — что-то вступило в спине.
В любом случае лучшие врачи мобилизованы, а уже если понадобится — соберём лучших специалистов со всего мира», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
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