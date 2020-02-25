Чемпионат мира по настольному теннису перенесён из-за коронавируса

Командный чемпионат мира по настольному теннису, который должен был состояться в Южной Корее, перенесли в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте Международной федерации настольного тенниса.

Изначально турнир должен был пройти с 22 по 29 марта в корейском городе Пусане. На данный момент планируемыми датами проведения организаторы называют период с 21 по 28 июня.

«В связи с неопределённостью ситуации в Южной Корее в условиях вспышки коронавируса по всей стране, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета», – сказано в сообщении на сайте.

На данный момент число заболевших в Южной Корее достигло 893 человек.