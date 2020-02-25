«Сильное послание для мира». Бобслейная команда США – о лишении России олимпийского золота

Бобслеисты из США поделились эмоциями от награждения серебряной медалью Олимпийских игр в Сочи, полученной после дисквалификации сборной России в связи с нарушением антидопинговых правил. В результате лишения российского бобслеиста Александра Зубкова золотых медалей в 2017 году серебро в выступлениях двоек и четвёрок перешло к американским спортсменам.

«Мне сложно осознать факт, что мои друзья, с которыми я соревновался в течение десятилетия, жульничали. Считаю, что спортсмены должны всегда соревноваться честно. Я хочу соревноваться с теми, кто выступает на пике своих возможностей. Осознать, что справедливость восторжествовала и мы получили то, что заслужили, за что работали так тяжело, — это была фантастика», – рассказал бобслеист Стивен Лэнгтон в фильме, опубликованном на сайте Олимпийского канала.

На Олимпиаде в Сочи в составе четвёрки из США выступали Стивен Холкомб, скончавшийся в 2017 году, Стивен Лэнгтон, Кёртис Томасевич и Кристофер Фогт.

«Мы соревновались честно и принципиально. Победа в несправедливой борьбе всегда пустая. Я соревновался с ними, и мне это нравилось. Но оказалось, что соревнование было не таким, что-то изменилось. Понимаете? И теперь я смотрю на этих ребят по-другому», – высказался о медалях Кёртис Томасевич.

«Я благодарен Международному олимпийскому комитету (МОК) и Олимпийскому комитету США за то, что они нашли мужество сделать это, чтобы обеспечить чистые соревнования и достойные награды. Для меня подняться от бронзовой медали к серебряной – это признание того, что моя тяжёлая работа была не зря, это заслуженная награда. Я тренировался очень упорно, проводил много времени вдали от семьи и друзей», – прокомментировал Кристофер Фогт.

Тренер американских спортсменов Брайан Шаймер также высказался о решении МОК: «Думаю, что это правильно – сделать заявление о том, что жульничество не приносит успеха. Того момента уже не вернуть, но получить заслуженную награду — это сильное послание для всего мира».