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Ласицкене: отмена Олимпийских игр в Токио? Уже можно об этом волноваться

Ласицкене: отмена Олимпийских игр в Токио? Уже можно об этом волноваться
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене обеспокоена возможной отменой Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония).

«Наверное, уже можно об этом волноваться, потому что, как я понимаю, Шенгенские страны уже начинают ограничивать выдачу виз в связи с коронавирусом. Непонятно, какая тогда будет подготовка вообще, какими будут летние старты. Теперь мы уже все под каким-то большим вопросом», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухани (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.

Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.

Вчера, 24 февраля, в Японии было зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Токио было проведено совещание инфекционистов и других экспертов на тему разработки основ комплексной программы борьбы со вспышкой эпидемии.

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