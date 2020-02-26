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Ласицкене: сезон получился ярким, странным и недосказанным

Ласицкене: сезон получился ярким, странным и недосказанным
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на чемпионате России в помещении в Москве.

27-летняя спортсменка покорила планку на высоте 2,00 метра. Ласицкене победила на турнире в шестой раз.

«Настроение было, как на любом чемпионате, выиграть. Тем более, хотелось победить в такую красивую дату — это юбилейный 50-й чемпионат России в помещении. Хорошо, что получилось. Технически и физически есть небольшие вопросы, но это уже мы с тренером знаем, что и как. В целом крутой и очень достойный результат.

Сезон был и яркий, и, естественно, странный и недосказанный. Всего три старта за целый сезон, но зато какие! Личный рекорд, два рекорда соревнований. Вот сейчас я могу сказать, что довольна и в целом позитивно ухожу в отпуск с хорошими мыслями и настроением", — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Ласицкене и Сидорова стали победителями чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении
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