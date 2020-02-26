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Чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле не состоится из-за коронавируса

Чемпионат мира по шорт-треку в Сеуле не состоится из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпионат мира по шорт-треку, который должен был пройти в Сеуле (Южная Корея) с 13 по 15 марта, не состоится в запланированные сроки из-за эпидемии коронавируса. Об этом информирует официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

«ISU следит за развитием ситуации с коронавирусом. Поскольку в Сеуле с 13 по 15 марта 2020 года был запланирован чемпионат мира, ISU особенно тщательно проанализировал ситуацию в этом регионе.

ISU получил сообщение от Союза конькобежцев Кореи, что в Сеуле закрыли каток и отменили все соревнования. Таким образом, ISU не удастся провести чемпионат мира в запланированные сроки», – говорится в сообщении.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китай). За пределами страны случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию.

Китайские власти зафиксировали 2663 летальных исхода. Выздоровели более 27,2 тыс. человек. За всё время распространения вируса число заразившихся превысило 77 тыс.

Вопрос возможной отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса будет рассмотрен в конце мая
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