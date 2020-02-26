Уличённая в допинге Франссон: меня бросили на съедение акулам

Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведка Йенни Франссон отреагировала на обвинение в применении допинга. В пробе 32-летней спортсменки были обнаружены следы метилтестостерона. Спортсменка заявила, что приняла препарат по ошибке.

«Я посвятила жизнь борьбе. Каждый выбор, который я сделала, все мои знания были направлены на то, чтобы добиться как можно большего успеха в борьбе. Я постаралась всё узнать о силе, фитнесе, диете, восстановлении. Старалась контролировать свои чувства. Всё потому, что я люблю бороться. Думала, что это весело и что я хороша в этом. Я не думала о богатстве или славе. В то же время мне было важно хорошо себя чувствовать и вне борцовского ковра. Ни одно золото не стоит того, чтобы чувствовать себя плохо.

Сейчас у меня такое ощущение, что меня бросили на съедение акулам. Я совсем одна. Все те знания, что я накапливала 32 года, оказались не нужны. Наверное, теперь мне надо одновременно быть юристом, профессором биомедицины и полицейским, чтобы доказать — я не принимала запрещённый препарат. Это моя обязанность как спортсменки элитного уровня. В то же время всю мою жизнь у меня забрали. Я чувствую себя муравьём, который ничего не стоит», — написала Франссон в своём «инстаграме».

Франссон завоевала золото (2012) и бронзу (2019) чемпионатов мира, а также золото (2018) и две бронзы (2008, 2019) чемпионатов Европы.

Йохауг отреагировала на обнаружение допинга у призёра Олимпийских игр Франссон