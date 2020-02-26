Легкоатлетка Сидорова рассказала, когда будет покорять высоту 5 метров

Действующая чемпионка мира легкоатлетка Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями от победы на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве.
Спортсменка взяла высоту 4,92 м, показав лучший результат сезона в мире.
«В этом сезоне получилось прибавлять от старта к старту. Я смогла выйти на первое место в мировом рейтинге, поэтому зимний отрезок можно считать успешным. К тому же сегодня удалось побить собственный рекорд страны, что вдвойне приятно.
Конечно, я предпочитаю брать высоту с первой попытки, но во время первых двух прыжков на 4,92 был небольшой технический недочёт. В третьей попытке постаралась все ошибки исправить. Прыгала в этот раз мало, начала с высоты 4,60 м. Это была такая тактика, чтобы сохранить силы. Когда буду прыгать 5 метров? Сложно сказать. Наверное, когда возьму 4,90 с первой попытки", — цитирует Сидорову официальный сайт Олимпийского комитета России.
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