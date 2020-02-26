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Этап Кубка мира по сноуборду в Москве отменён из-за тёплой погоды

Этап Кубка мира по сноуборду в Москве отменён из-за тёплой погоды
Другие / Прочие виды спорта 0

Запланированный на 6 марта в Москве этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом отменён в связи с аномально теплой зимой и недостаточным количеством снега для строительства трассы. Такое решение приняла Международная федерация горнолыжного спорта (FIS) после консультации с представителями оргкомитета по проведению соревнований, сообщает пресс-служба ФСР.

Московский этап Кубка мира, который должен был стать вторым международным стартом в России в этом спортивном сезоне, уже ранее был перенесён с 1 февраля. Первоначально планировалось провести домашний этап на территории Воробьёвых гор, но после переноса даты рассматривались и другие площадки. Однако погодные условия не позволили заготовить достаточное количество снега и подготовить трассу в Москве или Подмосковье на должном уровне.

Ранее этапов Кубка мира по сноуборду были отменены из-за плюсовой температуры в Германии и Австрии.

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