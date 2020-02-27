«Моё сердце свободно». Туктамышева рассталась с фигуристом Лазукиным

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила информацию о расставании с фигуристом Андреем Лазукиным.
«Это правда. Мы сейчас не вместе, и моё сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда «чёрная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты — Санкт-Петербург».
Елизавета также рассказала о своих увлечениях и финансовом состоянии.
«Увлечение гитарой прошло, а машину вожу. Села за руль прошлой осенью и просто кайфую. Если уезжаю и из-за этого в вождении большой перерыв, даже скучаю по своему «железному коню». К сожалению, из-за постоянных разъездов у меня мало реального опыта. К тому же всё осваиваю и шишки набиваю сама. Друг только помог выбрать модель автомобиля и оформить документы. А так и теорию, и практику постигаю самостоятельно.
На данный момент довольна своим финансовым состоянием. Конечно, стараюсь создать некую подушку безопасности, чтобы в будущем не испытывать особых материальных проблем. Сегодня я спортсменка, член сборной страны, но кто знает, что может произойти завтра? Поэтому не отказываюсь, когда приглашают выступить в шоу, там неплохие заработки", — сказала фигуристка.
На прошедшем в Красноярске чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место. Она вошла в число запасных на чемпионат мира в Монреале.
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