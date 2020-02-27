Чемпион ЮОИ в метании копья из Аргентины погиб в автокатастрофе
Аргентинский легкоатлет Брайан Толедо погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает New York Post.
По сообщениям местных источников, Толедо разбился на мотоцикле примерно в 50 км от Буэнос-Айреса (Аргентина).
В 2010 году спортсмен завоевал золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Сингапуре в метании копья, продемонстрировав результат 77,27 метра. Также Толедо принимал участие в Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах. В 2017 году спортсмен стал первым на чемпионате Южной Америки по лёгкой атлетике.
Аргентинский легкоатлет должен был отправиться на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся этим летом.
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