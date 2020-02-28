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ВАДА — о дисквалификации Сунь Яна на 8 лет: справедливость восстановлена

ВАДА — о дисквалификации Сунь Яна на 8 лет: справедливость восстановлена
Другие / Водные виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2019 года стало известно, что китаец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своём доме в Чжэцзяне. Международная федерация плавания изначально отказалась дисквалифицировать китайца из-за недостатка доказательств и ограничилась предупреждением. ВАДА подало апелляцию на такое решение FINA.

«Всемирное антидопинговое агентство приветствует решение Спортивного арбитражного суда в отношении апелляции ВАДА против дисциплинарной коллегии FINA в связи с инцидентом на допинг-контроле с участием китайского пловца Сунь Яна.

ВАДА подало апелляцию на том основании, что Сунь Янь добровольно отказался предоставить образцы в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса и Международного стандарта для тестирования и расследований. ВАДА принимает к сведению санкцию CAS и удовлетворено тем, что в данном случае справедливость была восстановлена», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВАДА.

Сунь Ян — трёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, 11-кратный чемпион мира.

Пловец Сунь Ян, разбивший пробирку со своей допинг-пробой, дисквалифицирован на 8 лет
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