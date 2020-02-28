Пловец Сунь Ян, разбивший пробирку со своей допинг-пробой, дисквалифицирован на 8 лет

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антипопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS. Срок отстранения отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

В феврале 2019 года стало известно, что китаец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своём доме в Чжэцзяне. Международная федерация плавания изначально отказалась дисквалифицировать китайца из-за недостатка доказательств и ограничилась предупреждением.

ВАДА обратилось в CAS после решения FINA. Сунь Ян отрицал свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы полностью очистить своё имя, но суд принял решение отстранить его.

В 2014 году спортсмен был обвинён в употреблении триметазидина и тогда получил трёхмесячную дисквалификацию.

Сунь Ян — трёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, 11-кратный чемпион мира, девятикратный победитель Азиатских игр. Также он является рекордсменом на дистанции 1500 м.

Трёхкратный чемпион ОИ пловец Сунь разбил молотком пробирку со своей кровью