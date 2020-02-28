Пахноцкая: Юрченко — единственный из всех кандидатов, кто соответствовал всем критериям

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая отреагировала на избрание Евгения Юрченко на пост президента ВФЛА.

«Я человек позитивный и хочу думать, что Евгений будет способен помочь федерации. У него, к сожалению, нет большого количества времени, чтобы как следует провести подготовительные работы. От него и российские спортсмены, в первую очередь, и международная общественность, во вторую очередь, ждут не каких-то слов, а конкретных, внятных, чётких действий. Да, он остался единственным кандидатом, но критерии были озвучены, опубликованы на сайте Олимпийского комитета. Скажем так, он единственный из всех кандидатов, кто соответствовал всем критериям — это уже позитивный момент.

Я хочу думать, что его избрание и его действия помогут нашим российским спортсменам, у которых нет вопросов в нарушении антидопинговых правил, получить свои нейтральные статусы и путёвки на международные соревнования. Это первое, о чём он должен думать. Второе — налаживание диалога с международными федерациями. А третье — возвращение вменяемого статуса ВФЛА», — приводит слова Пахноцкой News.ru.