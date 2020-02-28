Ласицкене: у Юрченко сейчас не может быть никакого доверия и поддержки со стороны атлетов

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене после избрания Евгения Юрченко на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики выразила мнение, что на текущий момент к руководству организации не может быть доверия со стороны спортсменов.

«Евгений Валерьевич сказал мне, что сейчас никакого доверия и поддержки со стороны атлетов и быть не может, он это понимает и оценивает это адекватно, потому что без дел Юрченко мы, спортсмены, не можем поддерживать. Мы хотим видеть чёткие шаги по восстановлению хотя бы нейтрального статуса и работе федерации.

То, что человек пришёл в федерацию в такой сложнейшей, критической ситуации и взял на себя ответственность, говорит о том, что он настроен серьёзно. Мы ждём. Наши судьбы во многом зависят от его шагов. Очень жаль, что федерация сама не смогла найти выходы из ситуации, что дошло дело до приостановления аккредитации и того, что происходит сейчас. Федерация не смогла сама себя вытащить из кризиса, поэтому, наверное, и пришёл человек не из спорта, не из лёгкой атлетики.

Хочется, чтобы эти люди поняли чётко — лёгкая атлетика должна идти по новому пути с новыми людьми. Надеюсь, они не будут задействованы в работе федерации ни в каком качестве.

Всё покажет дело. В марте будет совет World Athletics, через десять дней мы узнаем ответы на все вопросы, мне так кажется", — цитирует Ласицкене РИА «Новости».