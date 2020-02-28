Шубенков: воспринимаю смену руководства ВФЛА с настороженным оптимизмом

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге с барьерами, прокомментировал избрание Евгения Юрченко президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Нужно смотреть, какие первые шаги будет предпринимать новое руководство и какую позицию займёт новый президент. Хотя он обещал занять конструктивную позицию. Я, скорее, с настороженностью на это смотрю. С одной стороны, нам нужен новый человек, который не участвовал ни в чём и ни в каких нехороших делах не был замечен. Так логично рассуждать, но мы в такую ситуацию уже попадали. И чем эта ситуация закончилась? Это было не совсем красиво. Я воспринимаю смену руководства с настороженным оптимизмом», — приводит слова Шубенкова ТАСС.