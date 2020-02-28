Юрченко стал новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Бывший вице-губернатор Воронежской области, бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Его кандидатуру поддержали 53 человека. Против оказались семь человек. Трое — воздержались.

Ранее стало известно, что Юрченко был включён в число кандидатов на пост главы ВФЛА вместе с руководителем Федерации лёгкой атлетики Москвы Олегом Курбатовым и спортивным менеджером Михаилом Гусевым. В обновлённом списке кандидатов, который появился на сайте ВФЛА вчера, 27 февраля, единственным претендентом на пост президента остался Юрченко.

Напомним, руководство ВФЛА подало в отставку и передало рабочей группе Олимпийского комитета России полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля.