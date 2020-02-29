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Саночница Иванова стала второй в общем зачёте Кубка мира, Демченко — третьей

Саночница Иванова стала второй в общем зачёте Кубка мира, Демченко — третьей
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская саночница Татьяна Иванова не сумела завоевать Кубок мира в общем зачёте. В соревнованиях финального этапа Кубка мира в Кёнигзее (Германия) Иванова стала только шестой. Конкурентка россиянки в борьбе за Большой хрустальный глобус, немка Юлия Таубитц, заняла второе место и выиграла трофей. Иванова осталась второй в общем зачёте Кубка мира. Третье место и на этапе, и в Кубке мира заняла россиянка Виктория Демченко.

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Кёнигзее, Германия
Женщины

1. Анна Беррайтер (Германия) – 1.41,476.
2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.41,554.
3. Виктория Демченко (Россия) – 1.41,623…
6. Татьяна Иванова (Россия) – 1.41,890…
18. Олеся Михайленко (Россия) – 1.43,072.

Итоговый зачёт Кубка мира

1. Юлия Таубитц (Германия) – 965.
2. Татьяна Иванова (Россия) – 957.
3. Виктория Демченко (Россия) – 722…
6. Екатерина Катникова (Россия) – 519…
18. Олеся Михайленко (Россия) – 194.

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