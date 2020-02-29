Конькобежец Трофимов — пятый после двух дистанций ЧМ в классическом многоборье

Российский конькобежец Сергей Трофимов занимает пятое место после двух дистанций чемпионата мира в классическом многоборье. Соревнования проходят в Хамаре (Норвегия). Лидирует нидерландец Патрик Руст, второе место занимает норвежец Сверре Лунде Педерсен, третье — японец Сейтаро Итинохе (74,633). Россияне Руслан Захаров и Даниил Беляев занимают 17-е и 18-е места.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия
Мужчины. 500 м
1. Сейтаро Итинохе (Япония) – 36,17.
2. Тайсон Лангелар (Канада) – 36,29.
3. Шейн Уильямсон (Япония) – 36,31…
12. Даниил Беляев (Россия) – 36,86…
14. Сергей Трофимов (Россия) – 37,00…
22. Руслан Захаров (Россия) – 38,19.
5000 м
1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.14,35.
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.19,40.
3. Джордан Бельчос (Канада) – 6.20,76.
4. Сергей Трофимов (Россия) – 6.21,95…
6. Руслан Захаров (Россия) – 6.22,92…
20. Даниил Беляев (Россия) – 6.38,84.
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