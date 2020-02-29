Конькобежец Трофимов — пятый после двух дистанций ЧМ в классическом многоборье

Российский конькобежец Сергей Трофимов занимает пятое место после двух дистанций чемпионата мира в классическом многоборье. Соревнования проходят в Хамаре (Норвегия). Лидирует нидерландец Патрик Руст, второе место занимает норвежец Сверре Лунде Педерсен, третье — японец Сейтаро Итинохе (74,633). Россияне Руслан Захаров и Даниил Беляев занимают 17-е и 18-е места.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Хамар, Норвегия

Мужчины. 500 м

1. Сейтаро Итинохе (Япония) – 36,17.

2. Тайсон Лангелар (Канада) – 36,29.

3. Шейн Уильямсон (Япония) – 36,31…

12. Даниил Беляев (Россия) – 36,86…

14. Сергей Трофимов (Россия) – 37,00…

22. Руслан Захаров (Россия) – 38,19.

5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.14,35.

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.19,40.

3. Джордан Бельчос (Канада) – 6.20,76.

4. Сергей Трофимов (Россия) – 6.21,95…

6. Руслан Захаров (Россия) – 6.22,92…

20. Даниил Беляев (Россия) – 6.38,84.