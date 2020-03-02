Бывший министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Совет директоров «Газпром нефти» назначил бывшего министра спорта России Павла Колобкова заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти.
«Совет директоров «Газпром нефти» принял решение об избрании Павла Колобкова членом правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ», — говорится в сообщении на сайте компании.
Колобков — олимпийский чемпион 2000 года, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по фехтованию. С октября 2016 по январь 2020 года был министром спорта Российской Федерации.
- 2 марта 2020
-
20:51
-
20:30
-
19:58
-
19:35
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:31
-
16:54
-
16:29
-
15:44
-
15:23
-
15:15
-
12:44
-
12:31
-
11:48
-
11:13
-
10:56
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
09:56
-
09:48
-
09:15
-
08:48
-
01:01
-
00:29
- 1 марта 2020
-
23:50
-
23:32
-
22:50
-
22:34
-
21:31