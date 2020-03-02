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Бывший министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Другие / Прочие виды спорта 0

Совет директоров «Газпром нефти» назначил бывшего министра спорта России Павла Колобкова заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти.

«Совет директоров «Газпром нефти» принял решение об избрании Павла Колобкова членом правления компании и его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ», — говорится в сообщении на сайте компании.

Колобков — олимпийский чемпион 2000 года, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по фехтованию. С октября 2016 по январь 2020 года был министром спорта Российской Федерации.

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