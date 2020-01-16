Министр спорта России отправлен в отставку. Теперь шанс на спасение есть?

Правительство России в полном составе ушло в отставку. Одним из самых критикуемых в этом кабинете министров был глава министерства спорта Павел Колобков. Олимпийский чемпион Сиднея по фехтованию руководил российским спортом в самое тяжёлое для него время. На чиновника часто возлагали ответственность за санкции в отношении наших спортсменов, обвиняли в бездействии и призывали покинуть свой пост.

И вот теперь Колобков уходит. Правда, не по личной инициативе, а вместе со всем составом правительства, но суть от этого не меняется. Преемнику Павла Анатольевича не позавидуешь: российский спорт находится в таком глубоком кризисе, что для исправления ситуации нужно приложить нечеловеческие усилия. Причём без какой-либо гарантии успеха.

Когда скромность не красит

Об отставке действующего правительства 15 января объявил его глава Дмитрий Медведев. Премьер-министр объяснил, что решение было принято на фоне планирующихся изменений в Конституции, о которых в послании Федеральному собранию рассказал президент Владимир Путин.

Колобков был назначен министром спорта РФ в октябре 2016 года. Один из лучших фехтовальщиков в истории России сменил на этой должности Виталия Мутко, заместителем которого работал в течение шести лет. На посту министра Колобков запомнился как скромный, сдержанный человек, избегающий громких заявлений и сглаживающий острые углы. Возможно, в другой ситуации такая манера даже вызывала бы симпатию, но только не в тех обстоятельствах, в каких оказался российский спорт в последние годы.

Победа, обернувшаяся кошмаром

Чиновники не смогли защитить интересы чистых спортсменов перед Олимпиадой в Пхёнчхане, вследствие чего многие непричастные к употреблению допинга российские атлеты не были допущены до Игр, а остальные выступали под нейтральным флагом. Не удалось Колобкову решить и проблемы в лёгкой атлетике. Все три года его работы в качестве министра Всероссийская федерация лёгкой атлетики оставалась дисквалифицированной, а наши спортсмены принимали участие в соревнованиях только по индивидуальному допуску и в нейтральном статусе. При этом чиновник выражал доверие руководству ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным, который был отправлен в отставку за два месяца до самого Колобкова.

Главная победа министра спорта была достигнута в вопросе восстановления прав Российского антидопингового агентства, но вскоре успех обернулся ещё большими неприятностями. В сентябре 2018 года Колобков направил письмо главе ВАДА Крэйгу Риди, в котором заявил о согласии России на компромисс. Наша сторона признала выводы доклада специальной комиссии МОК, а также согласилась предоставить ВАДА доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории в обмен на восстановление РУСАДА. Это достижение могло затмить все неудачи министерства спорта, но уже через несколько месяцев ВАДА обнаружило в полученной базе следы махинаций и 9 декабря 2019 года отстранило Россию на четыре года.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Кто вместо Колобкова?

После отставки правительства Путин предложил на пост премьер-министра руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Вероятно, уже 16 января его кандидатура будет утверждена Госдумой, после чего премьер должен будет в течение недели предложить президенту свой вариант структуры нового правительства. Сроки утверждения структуры и членов кабмина законом не регламентируются, однако велика вероятность, что процесс окажется недолгим.

Теоретически Колобков может войти и в новый состав правительства, однако такой вариант кажется почти нереальным. Как и возвращение в кресло министра спорта Виталия Мутко. Логично предположить, что во главе министерства спорта встанет человек, непричастный ко всей этой истории с допингом и махинациями с базой данных. Сама по себе смена министра, конечно, проблем не решит, но новому персонажу будет легче заслужить доверие международных организаций. Особенно, если он не будет гнуть линию предшественника, списывая все санкции на дискриминацию России. Если говорить о конкретных фамилиях, то на эту роль подошли бы президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе или Вячеслав Фетисов, уже руководивший российским спортом ранее. Наверняка есть министерские амбиции и у многих бывших спортсменов, работающих в Госдуме.

Понятно, что смена кабинета министров затевалась не с целью убрать Колобкова, но для российского спорта это случилось как нельзя вовремя. У него снова появился шанс на чудесное спасение.