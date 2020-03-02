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Ласицкене, Сидорова и Шубенков встретились с представителями World Athletics

Ласицкене, Сидорова и Шубенков встретились с представителями World Athletics
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, входящие в комиссию спортсменов ВФЛА, в преддверии совета World Athletics встретились в Монако с представителями международной легкоатлетической федерации.

«Члены комиссии спортсменов Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене в понедельник в Монако провели встречу с представителями World Athletics. Российские легкоатлеты высказали свою позицию и выслушали позицию WA по сложившейся ситуации вокруг ВФЛА, а так же передали письмо с обращением к членам Совета WA.

В связи с тем что ближайший совет, на котором обсудят дальнейшую судьбу российской лёгкой атлетики, состоится уже 11–12 марта, комиссия спортсменов рассчитывает на скорейшее проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами: недавно избранным руководством ВФЛА, WA, Athletics Integrity Unit», — указывается в сообщении, опубликованном на странице комиссии спортсменов ВФЛА в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» комиссии спортсменов ВФЛА

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