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Глава ВФЛА: первоочередная задача — вернуть наших легкоатлетов на международную арену

Глава ВФЛА: первоочередная задача — вернуть наших легкоатлетов на международную арену
Другие / Лёгкая атлетика 0

Новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко поблагодарил Министерство спорта России за восстановление аккредитации и рассказал о первоочередных задачах возглавляемой им организации.

«Благодарю за оперативность по восстановлению аккредитации. Благодарю за внимание, которое уделяется в столь тяжёлое время. Готов объявить, что обращаюсь с письмом с признанием правомерности претензий, которые World Athletics предъявляла к ВФЛА. Наши первоочередные задачи — выстроить взаимодействия с World Athletics и вернуть наших спортсменов для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде», — приводит слова Юрченко РИА «Новости».

В течение последнего месяца деятельностью ВФЛА руководила рабочая группа ОКР и минспорта. Решение отозвать лицензию у ВФЛА было принято из-за того, что прежнее руководство не смогло наладить взаимоотношения с World Athletics, из-за чего Российской Федерации грозило полное исключение из международной лёгкой атлетики.

Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики
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