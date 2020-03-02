Глава ВФЛА: первоочередная задача — вернуть наших легкоатлетов на международную арену

Новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко поблагодарил Министерство спорта России за восстановление аккредитации и рассказал о первоочередных задачах возглавляемой им организации.
«Благодарю за оперативность по восстановлению аккредитации. Благодарю за внимание, которое уделяется в столь тяжёлое время. Готов объявить, что обращаюсь с письмом с признанием правомерности претензий, которые World Athletics предъявляла к ВФЛА. Наши первоочередные задачи — выстроить взаимодействия с World Athletics и вернуть наших спортсменов для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде», — приводит слова Юрченко РИА «Новости».
В течение последнего месяца деятельностью ВФЛА руководила рабочая группа ОКР и минспорта. Решение отозвать лицензию у ВФЛА было принято из-за того, что прежнее руководство не смогло наладить взаимоотношения с World Athletics, из-за чего Российской Федерации грозило полное исключение из международной лёгкой атлетики.
- 2 марта 2020
-
17:51
-
17:31
-
16:54
-
16:29
-
15:44
-
15:23
-
15:15
-
12:44
-
12:31
-
11:48
-
11:13
-
10:56
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
09:56
-
09:48
-
09:15
-
08:48
-
01:01
-
00:29
- 1 марта 2020
-
23:50
-
23:32
-
22:50
-
22:34
-
21:31
-
20:39
-
19:46
-
19:27
-
18:59
-
18:48
-
18:19
-
17:53
-
17:31