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Мэрия Москвы прорабатывает сценарий отмены массовых спортивных мероприятий

Мэрия Москвы прорабатывает сценарий отмены массовы
Мэрия Москвы прорабатывает сценарий отмены массовых спортивных мероприятий
Другие / Прочие виды спорта 0

Как стало известно «Чемпионату», в мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве.

В плане А указаны превентивные меры с учётом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, там говорится об «отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания». Ответственными значатся органы исполнительной власти города Москвы — по мероприятиям регионального уровня.

Также подписан план «Б», в котором есть ещё более строгий пункт: «запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки». Ответственным указан департамент спорта города Москвы.

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