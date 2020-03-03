Мэрия Москвы прорабатывает сценарий отмены массовых спортивных мероприятий

Как стало известно «Чемпионату», в мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Москве.



В плане А указаны превентивные меры с учётом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, там говорится об «отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания». Ответственными значатся органы исполнительной власти города Москвы — по мероприятиям регионального уровня.



Также подписан план «Б», в котором есть ещё более строгий пункт: «запрет на проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки». Ответственным указан департамент спорта города Москвы.

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