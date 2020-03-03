Российские гимнастки не выступят на этапе Гран-при в Чехии из-за коронавируса

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от выступления на этапе Гран-при в Брно (Чехия) из-за вспышки коронавируса, сообщает Radio.cz. Соревнования запланированы на 7-8 марта.
По словам председателя Чешского союза современной гимнастики Бланки Млейнковой, «из России пришло сообщение, что до середины апреля отменяются все поездки российских гимнасток за границу, в том числе в Брно».
От выступления в Брно также отказались румынские гимнастки. Израильские спортсменки готовы принять участие в соревнованиях, если будет подтверждено отсутствие гимнасток из Италии. Коронавирусом в Италии заразились уже более 2 тыс. человек.
На минувшей неделе стало известно, что сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка мира в Милуоки (США) в связи с эпидемией коронавируса.
- 3 марта 2020
-
09:07
-
08:44
-
08:31
-
00:40
-
00:15
- 2 марта 2020
-
23:36
-
23:19
-
22:34
-
22:05
-
21:25
-
21:11
-
20:51
-
20:30
-
19:58
-
19:35
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:31
-
16:54
-
16:29
-
15:44
-
15:23
-
15:15
-
12:44
-
12:31
-
11:48
-
11:13
-
10:56
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:05