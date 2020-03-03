Российские гимнастки не выступят на этапе Гран-при в Чехии из-за коронавируса

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от выступления на этапе Гран-при в Брно (Чехия) из-за вспышки коронавируса, сообщает Radio.cz. Соревнования запланированы на 7-8 марта.



По словам председателя Чешского союза современной гимнастики Бланки Млейнковой, «из России пришло сообщение, что до середины апреля отменяются все поездки российских гимнасток за границу, в том числе в Брно».

От выступления в Брно также отказались румынские гимнастки. Израильские спортсменки готовы принять участие в соревнованиях, если будет подтверждено отсутствие гимнасток из Италии. Коронавирусом в Италии заразились уже более 2 тыс. человек.

На минувшей неделе стало известно, что сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка мира в Милуоки (США) в связи с эпидемией коронавируса.