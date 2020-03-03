В Федерации велоспорта РФ отреагировали на информацию о коронавирусе у двух россиян

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый прокомментировал новость, согласно которой у двоих членов российской команды Gazprom Rus-Velo, находящихся в ОАЭ, был обнаружен коронавирус. Ранее генменджер команды Ренат Хамидулин сообщил, что россиян держали в течение шести суток на карантине в одной из гостиниц.
«Мы уже говорили с Ренатом, на связи с командой. Сделали соответствующий запрос в UCI, но вопрос заключается в том, что в случае с коронавирусом, как уже отмечал президент UCI, всё находится в руках местных властей», — приводит слова главы Федерации велоспорта России РИА «Новости».
Российские велогонщики прибыли в ОАЭ для участия в многодневке «Тур ОАЭ». Последние этапы гонки были отменены. В ОАЭ число заражённых коронавирусом достигло 25 человек.
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