Российский борец Хириев дисквалифицирован на 4 года

Победитель первенства России по вольной борьбе Шамиль Хириев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Федерация спортивной борьбы России на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Шамиля Хириева на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 25 апреля 2019 года», — говорится в заявлении.

Пункт 2.1 антидопинговых правил подразумевает наказание за наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена.

Хириев на первенстве России среди юниоров по вольной борьбе, которое проходило 5-6 апреля 2019 года во Владикавказе, стал победителем в весовой категории до 79 кг.