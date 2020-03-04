Сундлинг выиграла спринт на 12-м этапе Кубка мира. Непряева не попала в полуфинал

Завершилась женская спринтерская гонка свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Драммене (Норвегия). Первое место заняла шведская лыжница Йонна Сундлинг.
Второй стала представительница Швейцарии Надине Фендрих. Бронзу завоевала Линн Сван, выступающая в составе сборной Швеции.
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Терезе Йохауг пропускала спринтерскую гонку в Драммене. Российская лыжница Наталья Непряева не сумела пробиться в 1/2 финала.
Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап. Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт, свободный стиль
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,41
2. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,24
3. Линн Сван (Швеция) — +0,39
4. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) — +0,97
5. Мая Дальквист (Швеция) — +5,70
6. Анамария Лампич (Словения) — +26,04.
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