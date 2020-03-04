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Сундлинг выиграла спринт на 12-м этапе Кубка мира. Непряева не попала в полуфинал

Сундлинг выиграла спринт на 12-м этапе Кубка мира. Непряева не попала в полуфинал
Другие / Лыжный спорт 0

Завершилась женская спринтерская гонка свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Драммене (Норвегия). Первое место заняла шведская лыжница Йонна Сундлинг.

Второй стала представительница Швейцарии Надине Фендрих. Бронзу завоевала Линн Сван, выступающая в составе сборной Швеции.

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Терезе Йохауг пропускала спринтерскую гонку в Драммене. Российская лыжница Наталья Непряева не сумела пробиться в 1/2 финала.

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап. Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт, свободный стиль

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,41
2. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,24
3. Линн Сван (Швеция) — +0,39
4. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) — +0,97
5. Мая Дальквист (Швеция) — +5,70
6. Анамария Лампич (Словения) — +26,04.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 12, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
04 марта 2020, среда. 18:50 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:38.41
2
Надине Фендрих
Швейцария
+0.24
3
Линн Сван
Швеция
+0.39
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