Сундлинг выиграла спринт на 12-м этапе Кубка мира. Непряева не попала в полуфинал

Завершилась женская спринтерская гонка свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Драммене (Норвегия). Первое место заняла шведская лыжница Йонна Сундлинг.



Второй стала представительница Швейцарии Надине Фендрих. Бронзу завоевала Линн Сван, выступающая в составе сборной Швеции.



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Терезе Йохауг пропускала спринтерскую гонку в Драммене. Российская лыжница Наталья Непряева не сумела пробиться в 1/2 финала.



Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап. Драммен, Норвегия

Женщины. Спринт, свободный стиль



1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.38,41

2. Надине Фендрих (Швейцария) — +0,24

3. Линн Сван (Швеция) — +0,39

4. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) — +0,97

5. Мая Дальквист (Швеция) — +5,70

6. Анамария Лампич (Словения) — +26,04.