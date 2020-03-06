Карякин — об отказе Раджабова от участия в турнире претендентов: я не могу его осуждать

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение азербайджанца Теймура Раджабова сняться с турнира претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. По словам генерального директора ФИДЕ Эмиля Сутовского, Раджабов отказался от участия в соревнованиях, так как «обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса».
«Мы вместе с Теймуром готовились к турниру претендентов, больше месяца были на сборах. Что касается его отказа, то сейчас по всему миру отменяются соревнования. В какой-то степени опасения Теймура не напрасны. Он не просто отказался от турнира. Мы прекрасно понимаем, что вирус распространяется по всему миру. Теймур принял такое решение, я не могу его осуждать.
Насколько я понял, ФИДЕ не хотела анонсировать причину отказа Раджабова. Возможно, там ждали, что Теймур сам расскажет об этом», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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