Карякин — об отказе Раджабова от участия в турнире претендентов: я не могу его осуждать

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение азербайджанца Теймура Раджабова сняться с турнира претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. По словам генерального директора ФИДЕ Эмиля Сутовского, Раджабов отказался от участия в соревнованиях, так как «обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса».

«Мы вместе с Теймуром готовились к турниру претендентов, больше месяца были на сборах. Что касается его отказа, то сейчас по всему миру отменяются соревнования. В какой-то степени опасения Теймура не напрасны. Он не просто отказался от турнира. Мы прекрасно понимаем, что вирус распространяется по всему миру. Теймур принял такое решение, я не могу его осуждать.



Насколько я понял, ФИДЕ не хотела анонсировать причину отказа Раджабова. Возможно, там ждали, что Теймур сам расскажет об этом», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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