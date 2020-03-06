Сутовский объяснил, почему Раджабов отказался от участия в турнире претендентов

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал решение азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова сняться с турнира претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

«В течение последних пары дней у нас с Теймуром была переписка. Он обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса. Мы предприняли целый ряд мер в сложившейся ситуации: минимизирование контакта со зрителями, создание всех условий в игровом зале. Также ввели рекомендацию — не использовать рукопожатие перед партией. Надо понимать, что этот турнир не массовый — всего восемь шахматистов. А массовые мероприятия мы будем отменять или переносить. Данный турнир санкционирован не только ФИДЕ, но и здравоохранительными ведомствами. Мы находимся в ежедневном контакте со здравоохранительными структурами.



Теймур считает, что проблема вируса недостаточно изучена, ФИДЕ не может быть готова ко всем возможным сценариям, что логично с его точки зрения. Мы же не видим какой-либо критичности в этой ситуации — к турниру прикреплён медперсонал. Мы использовали объяснение «личные причины», хотя, возможно, было точнее применить словосочетание «личное решение». Именно для того, чтобы в адрес Теймура не посыпались обвинения в гипертрофированно острой реакции на возможную угрозу. Нельзя рассуждать, насколько решение Раджабова уместно, но оно не продиктовано предписаниями властей. Мы не просто отмахиваемся от вопросов, а приводим целый список мер, которые будут предприняты.



Конечно, решение за игроком. Мы понимаем, что ситуация нестандартная. В любом другом случае, если игрок отказывается от турнира за10 дней, к нему были бы предприняты санкции. Сейчас же об этом речи не идёт», — сказал Сутовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В списке участников Раджабова заменил представитель Франции Максим Вашье-Лаграв.