Вице-президент ВФЛА: за последние несколько дней сделано больше, чем за многие месяцы

Вице-президент и глава медицинской комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов поделился мнением о работе нового руководства организации. 28 февраля новым главой ВФЛА был избран Евгений Юрченко.
«Радует, что руководство ВФЛА начало быстро действовать. Президиум собрался уже во второй раз буквально в течение недели после выборов. И обсуждались уже конкретные меры. Глава ВФЛА сообщил президиуму, как ведётся работа с World Athletics. За последние несколько дней сделано больше, чем за многие месяцы. Сейчас уже больше позитива, и он подкреплён реальными делами, а не словами. Надежд на позитивное разрешение, казалось бы, неразрешимых проблем стало отчётливо больше.
«В связи с этим важно отметить, что руководство ВФЛА, Минспорта и ОКР провели очень большую и грамотную работу в должном направлении. Темп задан высокий, и снижаться он точно не будет», — цитирует Безуглова РИА «Новости».
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